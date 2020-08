Der 1. Impfstoff in Russland - Euronews am Abend am 11.08. vor 16 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 25:06s - Veröffentlicht: Wladimir Putin persönlich gibt den Impfstoff bekannt - die Kandidatin ist aus Belarus geflohen - und am Strand in Schweden ist echt viel los. Das und mehr in #EuronewsAmAbend



