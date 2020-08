Donald Trump vs. Kamala Harris: Er hinterfragt ihr Geburtsrecht vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:54s - Veröffentlicht: Donald Trump greift Joe Bidens "Running Mate" erneut an: So hÀtte Kamala Harris aufgrund ihrer Eltern wohl nicht das Recht die zweithöchste Position im Land zu bekleiden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen