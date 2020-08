Bayern übt Schadensbegrenzung bei Corona-Testpanne vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: München, 14.08.20: Die bayerische Staatsregierung treibt die Aufarbeitung der Panne bei den Corona-Tests von Urlaubsrückkehrern voran. Zehntausende Befunde müssen noch an die Betroffenen übermittelt werden, darunter auch positive. Und dass Ministerpräsident Markus Söder an seiner Gesundheitsministerin Melanie Huml festhält, stößt bei Teilen der Opposition auf Kritik. Söder hatte am Donnerstag die Panne eingeräumt und den Fehler bedauert, der nun schnellstmöglich behoben werden solle. Der Gesundheitsministerin sprach er aber sein Vertrauen aus. Sie soll zuvor zweimal ihren Rücktritt angeboten haben. Am Mittwoch hatte Huml erklärt, dass 44 000 Reiserückkehrer noch kein Ergebnis ihrer Corona-Tests bekommen hätten. Hintergrund für die Verzögerungen ist demnach vor allem die Tatsache, dass der Abgleich von Laboruntersuchung und Formularen händisch abläuft. Zudem war die Nachfrage größer als erwartet.



