Wasserfontäne zur Begrüßung: Triple-Helden in München vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: München, 24.08.20: Ein gebührender Empfang für die Triple-Helden des FC Bayern: Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick ist zurück in München. Nach dem Triumph in der Champions League landete die Maschine aus Lissabon am Montagnachmittag auf dem Flughafen der bayerischen Hauptstadt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nahm den Tross auf dem Vorfeld in Empfang und beglückwünschte das Team. O-TON Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern "Das ist eine der beeindruckendsten Bayern-Mannschaften, die wir je gesehen haben. Denn wenn man sich die Zeitspanne mal anschaut, noch vom letzten Jahr. Da hätte keiner eine Wette darauf gegeben, dass der FC Bayern ein Tripple holt. Das letzte Tripple war mit Ansage." Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte am Sonntagabend in Lissabon gegen Thomas Tuchels Paris Saint-Germain mit 1:0 die Champions League gewonnen. Zum zweiten Mal sicherte sich so der FC Bayern in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Königsklassen-Titel.



