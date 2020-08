Republikaner-Parteitag nominiert Trump für Wiederwahl vor 5 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Washington, 25.08.20: Zweieinhalb Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner US-Präsident Donald Trump einstimmig als ihren Kandidaten nominiert. Zum Auftakt des Parteitags in Charlotte im Bundesstaat North Carolina bekam der 74-Jährige die Stimmen aller 2550 Delegierten. Zur allgemeinen Überraschung tauchte er dann in der Halle auch persönlich auf. Den Delegierten rief er zu: «Wir haben in den ersten dreieinhalb Jahren dieser Regierung mehr erreicht als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes.» Der weitgehend virtuelle Parteitag dauert noch bis Donnerstag. Zum Abschluss will Trump die Nominierung dann mit einer Rede im Weißen Haus offiziell annehmen. Vergangene Woche hatten die Demokraten Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) zum Gegenkandidaten gekürt. Gewählt wird am 3. November. In den Umfragen liegt Trump zurück.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Das sind Trumps Versprechen für seine Wiederwahl US-Präsident Donald Trump ist von den Republikanern einstimmig als Kandidat für die Wahl im...

Welt Online vor 5 Tagen - Politik



Republikaner küren Trump zum Präsidentschaftskandidaten Zweieinhalb Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner US-Präsident Donald Trump formell...

Welt Online vor 6 Tagen - Politik