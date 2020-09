Verlängerung der Kurzarbeit sorgt für unterschiedliche Reaktionen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: Nachdem die Koalition am Dienstagabend (25. August 2020) die Verlängerung der Kurzarbeit beschlossen hat, folgten die Reaktionen von Politikern und Verbänden umgehend. Und während einige in dem Beschluss die Lösung während der Corona-Krise sehen, empfinden ihn andere als großen Fehler.



