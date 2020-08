Gericht kippt Verbot von Demonstration gegen Corona-Politik vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:44s - Veröffentlicht: Berlin, 28.08.20: Die für Samstag geplante Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin könnte nun doch stattfinden. Ein Gericht hat die Verbotsverfügung der Polizei am Freitag gekippt. Zu der Kundgebung hatte eine Initiative aus Stuttgart 22 000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor angemeldet. Die Polizei hatte die Demo mit der Begründung verboten, dass dort Hygieneregeln nicht eingehalten werden würden. Das Gericht erteilte den Veranstaltern nun einige Auflagen. Durch regelmäßige Lautsprecherdurchsagen und Ordner muss etwa der Mindestabstand zwischen den Teilnehmer sichergestellt werden. Der Beschluss ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Das Land Berlin will nun in die nächste Instanz gehen und so das Verbot durchsetzen.