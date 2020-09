Boris Becker versucht sich in Mode und präsentiert eigene Kollektion am 28.08.2020 < > Embed Quelle: MHoch 4 - Länge: 02:19s - Veröffentlicht: Seine sportlichen Erfolge liegen leider schon etwas zurück - jetzt versucht die deutsche Tennislegende Boris Becker erneut mit Mode. Die letzte Kollektion ist etwa vor 15 Jahren rausgekommen - jetzt mit neuem Partner eine neue Kollektion. Hosenbeine ohne Aufschlag, Tie ohne Break - kann das wirklich Mode von Boris Becker sein? Wir haben darüber mit ihm bei seiner Präsentation auf der Messe Gallery Fashion and Shoes gesprochen.



