Keine Masken, kein Abstand: Polizei löst Corona-Demo in Berlin auf vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Die Berliner Polizei hat die Reißleine gezogen. Weil zu viele der Teilnehmer der Corona-Demo sich nicht an die Auflagen gehalten haben, wird nun "die Versammlung aufgelöst".