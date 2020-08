«Sea-Watch 4» übernahm ca. 150 Migranten von «Louise Michel» vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:59s - Veröffentlicht: Rom, 31.08.20: Nach Hilferufen der «Louise Michel» haben die italienische Küstenwache und die «Sea-Watch 4» Migranten von dem Rettungsschiff im Mittelmeer aufgenommen. Zunächst wechselten am Samstag 49 Menschen auf ein Patrouillenschiff der Küstenwache, später übernahm das Rettungsschiff «Sea-Watch 4» rund 150 Menschen, wie die Behörde und die Organisation Sea-Watch jeweils mitteilten. Auf der «Sea-Watch 4» waren demnach rund 350 Personen. Die Besatzung der unter deutscher Flagge fahrenden «Louise Michel» hatte am Freitagabend um Hilfe gebeten. Das Schiff befand sich südöstlich der italienischen Insel Lampedusa, als es sich nach Angaben der Besatzung nicht mehr sicher fortbewegen konnte. Eine zehnköpfige Besatzung kümmerte sich demnach zeitweise um 219 Menschen an Bord des Schiffes, die auf See aufgenommen worden waren. Der geheimnisumwitterte Streetart-Künstler Banksy finanzierte und bemalte das Rettungsschiff «Louise Michel». In einem Video auf Instagram kritisierte der Künstler den Umgang der EU mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer.