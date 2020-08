Berlin: Innensenator will Maskenpflicht bei Demos vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Berlin, 31.08.20: Bei Demonstrationen in der Hauptstadt soll nach dem Willen des Berliner Innensenators Andreas Geisel künftig generell eine Maskenpflicht gelten. «Mund-Nasen-Schutz tragen soll auf Versammlungen verpflichtend werden», teilte Geisel am Montag auf Twitter mit. Die aktuelle Infektionsschutzverordnung schreibt das bisher nicht vor. Hintergrund der Forderung sind Demonstrationen wie zum Beispiel der Protest gegen die Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt am Samstag mit rund 38 000 Menschen. Die Berliner Behörden wollten diese Demonstration eigentlich verbieten, unterlagen jedoch vor Gericht. Als Grund nannten sie das hohe Gesundheitsrisiko, wenn so viele Menschen oft ohne Maske und Abstand zusammenkommen würden. Unter Auflagen durfte die Versammlung am Wochenende stattfinden. Durch regelmäßige Lautsprecherdurchsagen und Ordner sollte etwa der Mindestabstand zwischen den Teilnehmer sichergestellt werden. Wegen Verstößen gegen diese Auflagen löste die Polizei die Demonstration allerdings auf.