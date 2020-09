Polen gedenkt des deutschen Überfalls vor 81 Jahren vor 54 Minuten < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: Der polnische Präsident Andrzej Duda hat auf der Westerplatte bei Danzig des deutschen Überfalls auf Polen vor 81 Jahren gedacht. Mit dem Angriff des nationalsozialistischen Deutschlands auf das Nachbarland begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg



