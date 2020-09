US-Wahl hat begonnen: North Carolina verschickt die ersten Stimmzettel vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Die US-Wahl 2020 ist offiziell eröffnet: North Carolina begann am Freitag mit der Zusendung der ersten Stimmzettel an rund 618.000 Wähler, die Briefwahl beantragt haben.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen