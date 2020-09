Messi bleibt beim FC Barcelona - die Probleme auch vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Barcelona, 07.09.20: Lionel Messi wird doch noch für eine weitere Saison beim spanischen Meisterschafts-Zweiten FC Barcelona bleiben. Doch wenn er heute das Trainingsgelände betritt, ist es nicht mehr, wie es einmal war. Der Zoff um seinen Wechsel-Versuch hat beim lebenden Denkmal des FC Barcelona und dem Verein selbst Spuren hinterlassen. Messis Verbleib ist nicht mehr als die Niederlage des sechsmaligen Weltfußballers im Machtkampf mit dem Club-Boss des FC Barcelona. Bei einer Ablösesumme von 700 Millionen Euro, die Messi mit einer Klausel umgehen wollte, werden auch Erfolgsgemeinschaften auf eine maximale Zerreißprobe gestellt. Nachdem die Mannschaft unter dem neuen Trainer Ronald Koeman bereits vor einer Woche die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen hat, soll Messi - wenn der Corona-Test negativ ausfällt - wohl heute dazustoßen. Trainer Koeman soll bereits angemerkt haben, dass er Messi nicht mehr die gewohnten Privilegien einräumen will. Es bleibt auch die Frage, wie sich die Fans des Clubs verhalten, wenn auch in der kommenden Spielzeit der Erfolg ausbleibt. In der vergangenen Saison holte der FC Barcelona nicht einen Titel. Noch ist der alte Messi also da und er versicherte, «alles geben» zu wollen.