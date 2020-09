Proband erkrankt: Test von Corona-Impfstoff gestoppt vor 42 Minuten < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:59s - Ver├Âffentlicht: London/Washington, 09.09.20: Der Pharmakonzern AstraZeneca hat die klinische Studie f├╝r seinen Corona-Impfstoff vorsorglich gestoppt, nachdem bei einem der Teilnehmer gesundheitliche Probleme aufgetreten sind. Das sei eine Routinema├čnahme f├╝r solche F├Ąlle, teilte das britische Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mit. In gro├čen Versuchsreihen w├╝rden Erkrankungen zuf├Ąllig auftreten, m├╝ssten aber von unabh├Ąngiger Seite f├╝r eine gr├╝ndliche ├ťberpr├╝fung untersucht werden. AstraZeneca werde die Untersuchung beschleunigen, damit sich das Zulassungsverfahren f├╝r den Impfstoff so wenig wie m├Âglich verz├Âgere, hie├č es weiter. Bei der ├ťberpr├╝fung geht es letztlich darum festzustellen, ob die gesundheitlichen Probleme vom Impfstoff ausgel├Âst wurden. W├Ąhrend des Stopps sollen keine weiteren Studienteilnehmer geimpft und bisher geimpfte Personen weiterhin beobachtet werden. Bei den nicht n├Ąher genannten gesundheitlichen Problemen handele es sich um einen Einzelfall, betonte das Unternehmen. Der Impfstoff befindet sich unter anderem in den USA in der dritten und abschlie├čenden Studien-Phase mit mehreren zehntausend Teilnehmern.



