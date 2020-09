Warntag 2020: Wichtige Tipps für Haustierbesitzer vor 1 Tag < > Embed Quelle: Wau Miau - Freshclip GmbH - Länge: 01:13s - Veröffentlicht: Am Donnerstag, dem 10. September 2020, findet der diesjährige Warntag statt, der vor allem für Haustiere viel Stress bedeuten kann. Unzählige Sirenen sollen zum Test bundesweit gleichzeitig aufheulen, was gerade für ängstliche Tiere problematisch werden kann. Wichtige Tipps gibt’s in unserem Video.



