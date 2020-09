"Alarmstufe Rot": Veranstaltungsbranche demonstriert in Berlin vor 1 Stunde < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Wenn ihr nicht bald handelt, gibt es uns bald nicht mehr: Die deutsche Veranstaltungsbranche hat in Berlin mehr Hilfe vom Staat gefordert.View on euronews



