Merkel und Macron: Aufnahme von Minderjährigen aus Moria vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: Berlin/Athen, 10.09.20: Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria wollen Deutschland und Frankreich mehr minderjährige Migranten aufnehmen - möglichst gemeinsam mit anderen EU-Ländern. Eine konkrete Zahl, wie viele Menschen Deutschland aufnehmen wird, nannte Merkel nicht. Frankreich wird sich in Abstimmung mit Deutschland an der Umsiedlung der Minderjährigen beteiligen. Unterdessen hat Griechenland bis Donnerstag bereits 400 Minderjährige, die ohne Begleitung ihrer Eltern unterwegs sind, von der Insel Lesbos in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen. Das Lager Moria war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen rund 3000 Migranten waren dort mehr als 12 000 Menschen untergebracht.