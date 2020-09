„Glee“-Star Naya Rivera: Das sagt ihr Autopsiebericht vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Der Tod von „Glee“-Star Naya Rivera ist nun schon zwei Monate her. Jetzt liegt der Autopsiebericht vor und der liefert neue Details rund um ihr Ertrinken vor den Augen ihres Sohnes.



