Merkel und Seehofer bieten Aufnahme von 1500 Migranten an vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Berlin, 15.09.20: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer haben sich darauf verständigt, rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag von Innenpolitikern erfuhr, handelt es sich um Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Den Angaben zufolge ist der Vorschlag mit der griechischen Regierung bereits besprochen worden. Ob die SPD als Koalitionspartner dem zustimmen wird, war zunächst noch offen. Seehofer hatte am Freitag mitgeteilt, Deutschland werde 100 bis 150 Jugendliche aus Griechenland aufnehmen. Die griechischen Behörden gehen davon aus, dass das seit Jahren heillos überfüllte Flüchtlingslager Moria vergangene Woche von Migranten angezündet worden war. Zuvor war die Situation dort eskaliert, nachdem mehrere Asylbewerber positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.