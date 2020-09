Zum 50. Todestag: Essaouira feiert Jimi Hendrix vor 2 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 00:50s - Veröffentlicht: Im Sommer 1969 machte Hendrix, der Gitarrenzauberer ("Purple Haze", "Hey Joe") einen kurzen Halt in Essaouira. Soundtracks oder Bilder von seiner der Reise sind keine ĂŒbrig geblieben, dafĂŒr aber unzĂ€hlige Legenden.View on euronews



