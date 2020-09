Coronavirus: neue Rekordzahlen in Frankreich, Spanien und UK vor 48 Minuten < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: In Frankreich, Großbritannien und Spanien erreichen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus neue Rekordzahlen, die Regierungen planen neue Restriktionen.



