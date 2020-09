Trotz steigender Fallzahlen: Drosten glaubt nicht an weiteren Lockdown vor 11 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:13s - Veröffentlicht: Es gibt zwar zunehmend mehr Corona-Neuinfektionen in Deutschland, der Virologe Christian Drosten rechnet jedoch nicht mit einem zweiten Lockdown.