„Das große SAT.1 Promiboxen“ mit Schwierigkeiten für Paul Janke? vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 02:09s - Veröffentlicht: Auch Ur-„Bachelor“ Paul Janke stellt sich am 25. September 2020 in den Ring beim großen „SAT.1 Promiboxen“. Vor seinem großen Kampf gegen Ex-„Bachelorette“-Kandidat Filip Pavlović sprach der einstige Rosenkavalier exklusiv mit „itsintv.de" unter anderem darüber, dass er sich noch nie geprügelt hat und das eine echte Schwierigkeit für ihn ist.



