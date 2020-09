Spahn gegen bundesweite öffentliche Maskenpflicht vor 54 Minuten < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: Berlin, 25.09.20: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich gegen eine bundesweite Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen ausgesprochen. Aus seiner Sicht mache es aber je nach Infektionsgesehen regional und lokal durchaus Sinn. Das sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend in den ARD-«Tagesthemen». Es komme immer darauf an, was die Quelle für erhöhte Infektionszahlen sei. Dass die Lockerungen über die letzten Wochen und Monate auch wieder zu steigenden Infektionszahlen führen würden, sei absehbar gewesen. Zitat Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister «Wichtig ist, wir sehen ja jetzt vor allem, wo sie passieren. Sie passieren nicht im Einzelhandel, nicht vor allem in Kitas und Schulen, sondern eben vor allem beim Feiern.» Deswegen sei es richtig, dass die Städte und Regionen wie München, wo die Infektionszahlen besonders stark gestiegen seien, lokal Maßnahmen ergriffen hätten.