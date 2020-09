Kein Corona an Bord: "Mein Schiff 6" darf bald weiterfahren vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Das Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 6» darf bald wieder weiterfahren. Vermeintliche Corona-Fälle haben sich als Fehldiagnose herausgestellt. Zuvor wurden 12 Crew-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet. Das Schiff mit 922 Urlaubern an Bord legte daher im Hafen von Piräus an. Alle Passagiere wurden isoliert und nochmals getestet. Nach drei negativen Kontrolltests, darf das Schiff wieder ablegen.