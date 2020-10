Ganz Belgien und fast ganz Frankreich Corona-Risikogebiet vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 01.10.20: Die Auswahl möglicher Urlaubsziele wird enger: Die Bundesregierung hat ganz Belgien, Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern wegen steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Auf der Risikoliste stehen mit Wales und Nordirland erstmals auch Gebiete in Großbritannien. In Frankreich kamen zwei weitere Regionen hinzu. Damit ist im größten Nachbarland Deutschlands nur noch eine Region von der Einstufung als Risikogebiet ausgenommen. Für alle neuen Risikogebiete in Europa sprach das Auswärtige Amt in der Nacht zu Donnerstag Reisewarnungen für Touristen aus. Die Reisewarnung ist zwar kein Verbot, soll aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für Urlauber: Sie können eine bereits gebuchte Reise stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich allerdings testen lassen und in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist.