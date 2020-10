Köln: Polizei entdeckt «möglichen Sprengsatz» in Zug vor 6 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Köln, 03.10.20: Die Polizei hat einen «möglichen Sprengsatz» in einem abgestellten Zug in Köln entdeckt. Zunächst hatte die Polizei von einem verdächtigen Gegenstand gesprochen. O-TON Thomas Held, Polizei Köln «Spezialisten der Bundespolizei haben sich diesen Gegenstand genauer angeschaut, haben den so technisch verändert, dass er transportfähig ist, dieser Gegenstand befindet sich jetzt in einem gesicherten Bereich und wird dort von Spezialisten des LKA Nordrhein-Westfalen untersucht.» Später stellte sich heraus, dass er mit Nägeln, Schrauben und Schwarzpulver wie aus Silvesterböllern gefüllt war. Ob er auch hätte explodieren können, werde aber erst noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Es sei daher voreilig, von einer Bombe zu sprechen. Der Fund wurde in einem abgestellten Zug am Bahnhof Deutzer Feld gemacht, einem reinen Betriebsbahnhof, an dem keine Fahrgäste ein- und aussteigen. Er sei weiträumig abgesperrt worden, teilte die Polizei mit. Das Areal werde noch nach möglichen weiteren verdächtigen Gegenständen durchsucht. O-TON Thomas Held, Polizei Köln «Für uns ist wichtig, dass wir hier nicht vorher aufhören, bevor absolute Sicherheit herrscht, deswegen werden wir diesen Bereich hier akribisch untersuchen, insbesondere die bereitgestellten Bahnen, und erst wenn ganz klar ist, dass hier keine weiteren verdächtigen Gegenstände gefunden worden sind, dann werden wir den Einsatz hier beenden.»