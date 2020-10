Neue Gefechte in Berg-Karabach - Exklusiv-Interview mit den Konfliktparteien vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:50s - Veröffentlicht: Trotz eindringlicher internationaler Appelle für eine Feuerpause liefern sich Armenien und Aserbaidschan in Berg-Karabach weiterhin schwere Kämpfe. Viele Zivilisten leiden in den Städten und Dörfern unter den Gefechten, Tausende sind geflohen