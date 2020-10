Stromverbrauch: Diese Bundesländer verbrauchen am meisten vor 1 Woche < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:25s - Veröffentlicht: Der durchschnittliche Stromverbrauch in Deutschland unterschiedet sich je nach Bundesland enorm. Das geht zumindest aus einer neuen Statistik von „Check24“ hervor. Dabei gibt es vor allem Unterschiede zwischen den Bundesländern im Osten und im Westen, doch auch sonst gibt es interessante Auffälligkeiten. Die Top 5 der Bundesländer, die am meisten verbrauchen, haben wir im Video.



