Reaktionen auf den Tod von „Two and a half Men“-Star Conchata Ferrell vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Die aus der Serie „Two and a half Men“ bekannte Schauspielerin Conchata Ferrell ist verstorben. Ihre ehemaligen Co-Stars aus der Serie, wie Charlie Sheen und Jon Cryer, reagierten via Twitter mit traurigen Posts.