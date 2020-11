„Die Bachelorette“ Melissa: Das sind ihre intimen Tattoos am 14.10.2020 < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:32s - Veröffentlicht: Melissa Damilia sucht bei „Die Bachelorette“ ab sofort nach ihrer großen Liebe. Für den Gewinner hat die Beauty dabei sogar noch eine ganz besondere Überraschung: Gegenüber „Bild“ sprach Melissa nämlich über ihre teils intimen Tattoos. Alle Folgen von „Die Bachelorette“ gibt’s auch auf www.tvnow.de zu sehen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen