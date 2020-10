RKI meldet wieder Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: RKI: Gesundheitsämter meldeten am Freitag über 7000 neue Corona-Infektionen Schon am Vortag war der bis dato höchste Wert in Deutschland registriert worden Allerdings sind die jetzigen Werte nicht mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar Mittlerweile wird nämlich viel mehr getestet - mehr Infektionen werden entdeckt Die Zahl der Todesfälle lag bei 9734 - das waren 24 mehr als am Vortag Seit Beginn der Krise haben sich über 348 000 Menschen in Deutschland nachweislich infiziert



