Berlin/München, 16.10.20: Markus Söder: Das umstrittene Beherbergungsverbot wird demnächst fallen Diese Einschränkungen im Kampf gegen die Seuche «in der Tat nicht das Wichtige.» Voraussetzung: Menschen halten sich an die neuen, strengeren Beschränkungen Söder mahnt: Deutschland sei «mitten in der zweiten Welle» und... ... man sei einem erneuten Lockdown näher als viele dächten RKI meldet derzeit jeden Tage neue Höchstwerte an Corona-Infektionen