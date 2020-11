Bitterer Abend bei „The Voice“ für Coach Mark Forster vor 1 Woche < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Für Mark Forster war es ein bitterer Abend bei „The Voice of Germany“. Der Musiker buzzerte fleißig, bekam aber nur ein einziges Talent in sein Team. Dafür regnete es auch Häme seiner Kollegen.



