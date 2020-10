Jens Spahn rechnet schon gegen Jahresanfang mit Impfstoffen vor 6 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L√§nge: 01:27s - Ver√∂ffentlicht: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet Anfang n√§chsten Jahres schon zugelassene Impfstoffe. Wie die Impfungen ablaufen sollen und was mit √ľberfl√ľssigen Dosen passiert.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen