Mallorca Update: Herbstferien kaum spürbar und neue COVID-Maßnahmen im Anmarsch vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 13:03s - Veröffentlicht: Auf den Balearen verspürt man derzeit natürlich auch den Wunsch mit den Kanaren gleichzuziehen, wo seit einigen Tagen die Reisewarnung aus Deutschland heraus aufgehoben wurde.Doch auf Mallorca zieht man wohl erstmal nochmal an, denn neue Massnahmen wurden angekündigt. Die Herbstferien sind übrigens wie erwartet kaum spürbar auf der Insel. Dort rechnet mittlerweile keiner mehr mit einer Besserung in diesem Jahr.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen