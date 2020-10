Unfassbar! So lange dauert die Zeitumstellung bei den Royals vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L├Ąnge: 01:07s - Ver├Âffentlicht: Mit digitalen Uhren und Smartphones war die Zeitumstellung f├╝r viele keine gro├če Sache. Bei den Royals sah das anders aus: ├ťber 1.000 Uhren wollten per Hand umgestellt werden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen