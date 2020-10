Diego Maradona befindet sich in Corona-Isolation vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: Nachdem ein Bodyguard im Umfeld der Fußball-Legende Diego Maradona unter Corona-Symptomen litt, hat sich der Trainer selbst in Quarantäne begeben.