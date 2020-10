Ärzte und Wissenschaftler gegen pauschalen Lockdown vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 28.10.20: Ärzte und Wissenschaftler haben sich gegen ein breites Herunterfahren des Alltagslebens zur Corona-Eindämmung ausgesprochen. O-TON Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung «Eine pauschale Lockdown-Regelung ist weder zielführend noch ist sie umsetzbar» Nötig seien zielgerichtete Maßnahmen zur Eindämmung. Essentiell für ein Gelingen sei die Kooperation der Bevölkerung etwa bei Regeln zu Abstand und Masken. Gefordert wird zudem eine Abkehr von der Nachverfolgung persönlicher Kontakte von Infizierten, die in vielen Gesundheitsämtern ohnehin nicht mehr gelinge. O-TON Hendrik Streeck, Virologe «Im Vordergrund muss in unseren Augen die Fokussierung der Ressourcen auf die Risikogruppen sein, sowohl die in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern als auch die, die Zuhause sind und die Risikogruppen sind.» Die Ärzte und Wissenschaftler widersprechen mit ihrer Aussage einem möglichen von der Politik geplanten Teil-Lockdown. Die Maßnahmen sollen heute von Bundeskanzlerin Merkel und den Länderchefs beschlossen werden und ab dem 4. November bis zum Ende des Monats gelten.



