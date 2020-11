Berlin: Mann tötet 13-jährigen Jungen mit Messer

Ähnliche Nachrichten Täter auf der Flucht: 13-Jähriger in Berliner Park mit Messer tödlich verletzt Berlin (dpa) - In Berlin ist ein 13-jähriger Junge in der Nacht zum Sonntag bei einem Streit...

t-online.de vor 1 Woche - Welt



Mann tötet 13-jährigen Jungen in Berlin In Berlin ist ein 13-jähriger Junge bei einem Streit tödlich verletzt worden. Ein unbekannter Mann...

Welt Online vor 1 Woche - Vermischtes