"Wir werden gewinnen, gewinnen, gewinnen": Countdown zur Wahl in den USA vor 2 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:40s - Veröffentlicht: Die Präsidentschaftswahl in den USA steht unmittelbar bevor. Die Beteiligung könnte so hoch sein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Allerdings ist auch die Stimmung extrem angespannt. Viele fürchten gewaltsame Ausschreitungen. View on euronews



