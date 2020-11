Maskenpflicht in Düsseldorf: Bis zu 25 000 Euro Bußgeld vor 5 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Düsseldorf, 04.11.20: Wer gegen die neue praktisch stadtweite Maskenpflicht in Düsseldorf verstößt, kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 25 000 Euro belegt werden. Das geht aus der Allgemeinverfügung vor, die Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt am Dienstagabend veröffentlicht hat. Bislang galt die Maskenpflicht - wie in anderen Städten - in Düsseldorf nur für belebte Wege und Plätze. Die jetzt generelle Maskenpflicht wird mit dem hohen Infektionsgeschehen begründet. Auf Friedhöfen, in Wäldern, Parkanlagen sowie für Rad- und Autofahrer gilt sie nicht. Mit Bezug auf das Infektionsschutzgesetz heißt es in der Verfügung, dass das vorsätzliche oder fahrlässige Weglassen einer Mund-Nasen-Bedeckung «mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden» könne. Bisher kostet es in NRW 150 Euro, wenn man zum Beispiel im Bus keine Mund-Nasen-Abdeckung trägt.



