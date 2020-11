Dax steigt - Unsicherheit nach US-Wahl bleibt vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Trotz der Unsicherheit über den Wahlausgang in den USA und des Konfrontationskurses des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der sich bereits zum Wahlsieger ernannt hat, startet der Dow Jones Index mit Gewinnen und notierte im frühen Handel knapp 1 Prozent fester View on euronews



sueddeutsche.de vor 38 Minuten - Wirtschaft