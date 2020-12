Frankreich verlegt Dutzende Patienten und setzt auf Massentestungen am 06.11.2020 < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 02:05s - Ver├Âffentlicht: Wegen der explodierenden Coronavirus-Infektionszahlen l├Ąsst die franz├Âsische Regierung jetzt massenhaft Schnellltests in Alters-und Pflegeheimen durchf├╝hren. Per Flugzeug wurden schon ├╝ber 60 Patienten in weniger ├╝berlastete Kliniken transferiert.View on euronews



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen