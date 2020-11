Tropensturm "Eta" wütet weiter in Mittelamerika, Kurs Nord vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:48s - Veröffentlicht: In Mittelamerika und Mexiko sind durch den Tropensturm „Eta“ mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. "Eta" sei immer noch gefährlich, warnte das US-Hurrikanzentrum. Sturmflut, Sturzfluten und starke Winde bedrohten Kuba, Florida und die Florida KeysView on euronews



