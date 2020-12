Studie untersucht: Lindert dieses Hausmittel Corona-Symptome? am 10.11.2020 < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Die Corona-Pandemie hält an und noch immer stecken sich tagtäglich Menschen mit dem Virus an. Ob ein Hausmittel zur Linderung der Symptome beitragen kann, das möchte die Universität der Stadt Edinburgh im Zuge der „ELVIS COVID-19 Studie“ herausfinden. Worum es dabei genau geht, zeigen wir im Video.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen