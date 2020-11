RKI mit neuen Zahlen - Wann kommt der Corona-Impfstoff? vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Berlin, 11.02.20: In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 15 332 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Neun Tage nach Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland und einen Tag nach der Meldung des ersten Erfolgs von Biontech bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Dabei setzt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek auf eine Produktion in großem Stil. Es werde darauf ankommen, den Impfstoff rasch und in großen Mengen zu produzieren, sagte Karliczek der dpa. Die Nachricht von Biontech und Pfizer sei ein Grund zum Optimismus. Die Unternehmen hatten am Montag bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Allerdings sind die Studien dazu noch nicht abgeschlossen. Einen Antrag auf Zulassung in den USA kündigten die Unternehmen für frühestens kommende Woche an. Auch in Europa soll eine Zulassung angestrebt werden. Karliczek sagte: «Ich hoffe sehr, dass das Unternehmen jetzt auch noch die letzten Schritte zur Zulassung zügig schafft.» Gestern hatten Ethikrat, Impfkommission und Leopoldina und Gesundheitsminister Jens Spahn dargelegt, dass zunächst Kranke, Ältere und in zentralen Bereichen beschäftigte Menschen geimpft werden sollen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Podcast «Und jetzt?»: Impfstoff gut, alles gut? Wann kommt der neue Impfstoff in die Schweiz? Ist der Corona-Spuk vorbei, wenn wir ihn haben? Und wie...

Basler Zeitung vor 6 Tagen - Top