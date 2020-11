Billie Eilish schafft es mit „bad guy“ in Pop-Olymp vor 11 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: Singer-Songwriterin Billie Eilish ist gerade einmal 18 Jahre alt und einer ihrer Songs brach nun einen echten Rekord auf YouTube. Mit „bad guy“ schafft sie es in den Pop-Olymp, denn der Song wurde eine Milliarde Mal geklickt. Nachschub ist ebenfalls bereits unterwegs.



