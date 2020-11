Pyrotechnik und Rauchbomben im Dannenröder Forst vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Homberg/Ohm, 12.11.20: Nach dem Einsatz von Pyrotechnik und Rauchbomben im Dannenröder Forst hat die Polizei am Donnerstag mehrere Menschen festgenommen. O-TON Sylvia Frech, Pressesprecherin «Nach unserem jetzigen Stand waren es mehrere Personen, die versuchten, durch die Absperrung hindurch in den Sicherheitsbereich einzudringen. Bei dem Durchdringen haben sie auf die Kollegen direkt mit Raketen geschossen und haben diese Rauchbomben gezündet.» Unter den Demonstranten war am Morgen auch die Umweltaktivistin und Kapitänin Carola Rackete. Sie wurde am Vormittag von Polizisten aus einem Baumhaus heruntergebracht. Andere Aktivisten harrten auf hochbeinigen Gestellen und in Hängematten aus oder waren auf Bäume geklettert. Bereits am Vortag hatten die Beamten über Nacht wieder aufgebaute Barrikaden geräumt und Aktivisten aus Bäumen geholt. Im Dannenröder Wald sollen Bäume für den Lückenschluss der Autobahn 49 gerodet werden. Aktivisten wollen das verhindern und halten den Forst seit mehr als einem Jahr besetzt. Die A49 soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden.



